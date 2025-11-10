183 Bands Announced For HELLFEST 2026, Including Headliners IRON MAIDEN, BRING ME THE HORIZON, LIMP BIZKIT And THE OFFSPRING

183 Bands Announced For HELLFEST 2026, Including Headliners IRON MAIDEN, BRING ME THE HORIZON, LIMP BIZKIT And THE OFFSPRINGNovember 10, 2025
IRON MAIDEN, BRING ME THE HORIZON, LIMP BIZKIT and THE OFFSPRING will headline the 2026 installment of Hellfest, set to take place June 18-21, 2026 in Clisson, France.
Hellfest is an annual open-air festival and one of the biggest metal festivals in all of Europe.
After canceling the 2020 and 2021 installments due to the ongoing pandemic, Hellfest returned in 2022 and was held over two weekends, with seven days of performances from many of the biggest metal and hard rock acts in the world.
In 2023, Hellfest moved to a four-day format to welcome more than 200 bands on the six stages of the festival.
Hellfest, which drew 180,000 people in 2019, generally features a lineup which is 90 percent made up of international acts and 20 percent of spectators coming from abroad.
In the heart of the festival, the Hell City Square offers a walk into partner booths, a gallery of exhibitors, a huge metal market with a decoration worthy of the greatest science-fiction movies.
Confirmed bands for Hellfest 2026:
Thursday, June 18:
Mainstage 01:
BRING ME THE HORIZON
PAPA ROACH
BREAKING BENJAMIN
THE PLOT IN YOU
WE CAME AS ROMANS
Mainstage 02:
DEEP PURPLE
ALICE COOPER
THE PRETTY RECKLESS
ALESTORM
MIKKEY DEE With Friends Playing MOTÖRHEAD Classics
Warzone Stage:
SOCIAL DISTORTION
ALL TIME LOW
LAGWAGON
SHELTER
SATANIC SURFERS
Valley Stage:
KADAVAR
UNCLE ACID AND THE DEADBEATS
THE INSPECTOR CLUZO
ELDER
TRUCKFIGHTERS
Altar Stage:
IGORRR
THE HALO EFFECT
RIVERS OF NIHIL
DEVANGELIC
SKAPHOS
Temple Stage:
SKÁLD
FEUERSCHWANZ
BORKNAGAR
WINTERFYLLETH
PERCHTA
Friday, June 19:
Mainstage 01:
IRON MAIDEN
HELLOWEEN (40th-anniversary set)
ULTRA VOMIT
ACCEPT
QUEENSRŸCHE
SORTILÈGE
WINDS OF STEEL
BLACKRAIN
Mainstage 02:
SABATON
OPETH
SEPULTURA
BLOODYWOOD
TESSERACT
BROTHERS OF METAL
RETURN TO DUST
URAVENA
Warzone Stage:
THE DILLINGER ESCAPE PLAN
LA DISPUTE
MALEVOLENCE
CEREMONY
POGO CAR CRASH CONTROL
POINT MORT
DIE SPITZ
GRIDIRON
WAKE THE DEAD
Valley Stage:
MASTODON
SLIFT
LOATHE
TORCHE
STONED JESUS
PRIMITIVE MAN
REZN
YAROSTAN
DRAGUNOV
Altar Stage:
BLOOD INCANTATION
PERIPHERY
DECAPITATED
SYLOSIS
SINSAENUM
BLOOD RED THRONE
CRYPTA
ESODIC
IMPUREZA
Temple Stage:
THE GATHERING
MY DYING BRIDE
ROTTING CHRIST
CARACH ANGREN
TRELLDOM
EINJHERJER
PONTE DEL DIAVOLO
KILLUS
MOURIR
Saturday, June 20:
Mainstage 01:
LIMP BIZKIT
A PERFECT CIRCLE
TOM MORELLO
STATIC-X
ENHANCER
HOUSE OF PROTECTION
THORNHILL
SLAY SQUAD
Mainstage 02:
VOLBEAT
MEGADETH
ANTHRAX
CAVALERA ("Chaos A.D." set)
CRISIX
GATECREEPER
ESCUELA GRIND
INSANITY ALERT
LOCOMUERTE
Warzone Stage:
HATEBREED
LIONHEART
KUBLAI KHAN TX
CRO-MAGS
TRASH TALK
CANCER BATS
KING 810
COMBUST
FALSE REALITY
Valley Stage:
CULT OF LUNA
AMENRA
THE YOUNG GODS
GOD IS AN ASTRONAUT
PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS
PYSCHONAUT
FANGE
BRUIT ≤
COLD.CAPSULE
Altar Stage:
DEICIDE
CARCASS
SEPTICFLESH
OBSCURA
SEVERE TORTURE
DEFEATED SANITY
CABAL
PROFANATION
DVRK
Temple Stage:
BEHEMOTH
OLD MAN’S CHILD
AUROA NOIR
ORANSSI PAZUZU
GAEREA
1914
NON EST DEUS
HULDER
VÍGLJÓS
Sunday, June 21:
Mainstage 01:
THE OFFSPRING
THE HIVES
RISE AGAINST
PENNYWISE
THE ATARIS
THE BONES
THE DWARVES
NOT SCIENTISTS
Mainstage 02:
BAD OMENS
ARCHITECTS
THREE DAYS GRACE
BLACK VEIL BRIDES
PRESIDENT
RESOLVE
REVNOIR
THE FUNERAL PORTRAIT
Warzone Stage:
THE ADICTS
AGNOSTIC FRONT
CIRCLE JERKS
BUZZCOCKS
DRAIN
END IT
MAID OF ACE
KAREN DIÓ
Valley Stage:
DOWN
ACID BATH
CORROSION OF CONFORMITY
EYEHATEGOD
SOILENT GREEN
BLACK TUSK
GNOME
ALTA ROSSA
Altar Stage:
NAPALM DEATH
POSSESSED
FORBIDDEN
SIX FEET UNDER
FULCI
SUBLIMATE CADAVERIC DECOMPOSITION
BLOODSTAIN
TEMPT FATE
Temple Stage:
MAYHEM
MARDUK
WOLVES IN THE THRONE ROOM
SCOUR
GEHENNA
THY LIGHT
AUSTERE
SILHOUETTE
For more information, visit hellfest.fr.